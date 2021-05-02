قادة الجيش الصيني في مرمى الانتقادات وسط سعيه لتحقيق

2021/05/02 | 03:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه قادة الجيش الصيني انتقادات من خبراء عسكريين بسبب عدم تبنيهم عقلية حديثة لتدريب الجنود واكتفاءهم بتدريبات قديمة وغير فعالة في عالم اليوم.

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