2021/05/02 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وفاء عامر

تستعد اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بعد عطلة عيد الفطر المبارك، لإنشاء سجل وطني موحد للمفقودين، مؤكدة مساندتها لجهود تعويض المتضررين من الارهاب والعمليات العسكرية.

وقال نائب رئيس بعثة العراق في اللجنة فواز عبد العباس لـ”الصباح”: إن “اللجنة كانت قد منحت مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي، ترخيصا باستخدام برنامج نظام قاعدة البيانات التعريفي تمهيدا لانشاء سجل وطني موحد للمفقودين في البلاد ضمن جهودها لمساندة جهود الكشف عن مصير المفقودين جراء الحروب والارهاب والصراعات التي شهدتها البلاد”.

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