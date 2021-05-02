عملية تفتيش كبرى في الطارمية وحالة إنذار بكركوك

2021/05/02 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

كركوك: نهضة علي

توعدت القيادات الامنية بأن اعتداءات عصابات داعش الارهابية الاخيرة لن تمر من دون عقاب، وسط توجيهات عليا من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بمطاردتهم.



الاعتدءات وقعت في منطقة الطارمية، ومحافظة كركوك، الاول اسفر عن استشهاد اربعة مقاتلين من الجيش بينهم ضابطان في انفجار عبوة ناسفة استهدفت قواتنا، والثاني أدى الى استشهاد سبعة من قوات البيشمركة وإصابة اثنين آخرين بعد ان اشتبكوا مع عناصر من عصابات داعش هاجموا حاجزا امنيا في تلال تقع بين بلدتي الدبس والتون كوبري.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أن اعتداء الطارمية لن يمر من دون عقاب، بينما أشار إلى ان “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه قيادة العمليات المشتركة بملاحقة ومطاردة منفذي الاعتداء».

وانطلقت عملية تفتيش كبرى بمشاركة طيران الجيش في قضاء الطارمية وتم إرسال تعزيزات عسكرية انتشرت في منطقة الحادث وعدد من مناطق القضاء، وبدأت البحث عن المنفذين.

وفي كركوك، اعلنت حالة الانذار، واتخذت قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي اجراءات فورية في حدود المحافظة الشمالية، ناحية التون كوبري، وتم نشر تلك القوات وتعزيز النقاط الامنية المرابطة فضلا عن اعلان الجهوزية التامة ومنع تسلل الارهابيين الى المنطقة المذكورة، الأمر الذي أدى الى السيطرة على الوضع.

وتعقيبا على تلك الحوادث، علق رئيس الجمهورية، برهم صالح، امس، في تغريدة له، قائلا: “اليوم اختلطت دماء الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي في بغداد وكركوك وديالى لصد محاولات الإرهاب استهداف امننا».

وأضاف “واجبنا رص الصفوف لدعم الدولة واجهزتها الأمنية وعدم الاستخفاف بخطر داعش، وتعزيز الدعم الدولي لإنهاء فلوله في كل المنطقة «.

بدوره، جدد نائب رئيس البرلمان، بشير الحداد، في بيان، تأكيده على ضرورة التعاون والتنسيق الأمني والعسكري المشترك بين الجيش والبيشمركة لمواجهة التحديات وردع الإرهابيين، مشدداً على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي لملاحقة الخلايا الإرهابية، ومعالجة الخروق في الفراغات الأمنية والمناطق الرخوة.

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