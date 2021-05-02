مؤشرات ’مقلقة’ من الهند.. طفرات في عينات كورونا تقاوم الاستجابة المناعية!

2021/05/02 | 03:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد مسؤول في لجنة مستشارين علميين شكلتها الحكومة الهندية، أن اللجنة أبلغت السلطات باكتشاف طفرات في بعض عينات فيروس كورونا "يمكنها أن تتجنب الاستجابة المناعية".

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وقال رئيس اللجنة وعالم الفيروسات الهندي البارز شاهد جميل في تصريح لوكالة "رويترز": "نرى طفرات في بعض العينات يمكنها أن تتجنب الاستجابات المناعية".

وأضاف: "ما لم تقم بزرع هذه الفيروسات وفحصها في المختبر، فلن يمكنك الجزم بذلك..



في هذه المرحلة، لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها تنتشر أو أنها يمكن أن تكون خطيرة، لكننا ذكرناها تحديدا حتى نضعها نصب أعيننا".

ولم يذكر ما إذا كانت تلك الطفرات حدثت في السلالة المتحورة للفيروس في الهند أم في غيرها.

ويدرس العلماء السبب وراء الارتفاع الحالي في عدد الإصابات في الهند وما إذا كانت وراءه سلالة متحورة يطلق عليها (بي.1.



617) تم رصدها أول مرة في البلاد.

ولم تعلن منظمة الصحة العالمية أن السلالة الهندية "مثيرة للقلق" كما فعلت إزاء سلالات متحورة أخرى تم رصدها أول مرة في بريطانيا والبرازيل وجنوب وسجلت الهند لأول مرة ما يزيد على 400 ألف إصابة جديدة بكورونا اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في رقم يشكل سابقة في العالم.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام وتابعه "ناس"، (1 آيار 2021)، إنه "تم إحصاء 401 ألف و993 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى أكثر من 19,1 مليونا".

وبلغ عدد الوفيات 3523 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين أودى كوفيد-19 بحياتهم إلى 211 ألفا و853 شخصا.

وتواجه الهند أزمة عميقة إذ تواجه المستشفيات ومشارح حفظ الجثث ضغطا شديدا، فضلا عن عجز في إمدادات الأدوية والأكسجين وفرض قيود مشددة على الانتقالات في أكبر المدن.

ولا تملك الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، مخزونات كافية لمواجهة الموجة الثانية الفتاكة من الجائحة، على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعتزم تطعيم جميع البالغين بدءا من الأول من مايو.

ومنذ يناير لم يتم تطعيم سوى تسعة بالمئة فحسب بجرعة واحدة من اللقاحات من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة .

وبدأت مساعدات عالمية تصل إلى الهند التي تجد صعوبة في التصدي لما وصفته بأنه كارثة إنسانية.

ووصلت أول رحلة أميركية تحمل اسطوانات ومنظمات أكسجين وأدوات للتشخيص السريع وكمامات (إن95) وأجهزة لقياس الأكسجين إلى العاصمة الهندية دلهي أمس الجمعة.

وكتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على تويتر "مثلما هبت الهند لمساعدتنا في وقت مبكر من الجائحة، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على نحو عاجل لتقديم مساعدة إلى الهند وقت حاجتها".

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