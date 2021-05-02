حزب الدعوة تنظيم الداخل يقرر عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة ويحدد 5 أسباب

2021/05/02 | 04:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدر حزب الدعوة (تنظيم الداخل) بياناً حول عدم مشاركته في الانتخابات المزمع اجراؤها في تشرين المقبل.

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وذكر تنظيم الداخل في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (2 آيار 2021)، "إننا في الوقت الذي نؤمن بأن الانتخابات هي السبيل الأمثل لاختيار نواب الشعب، وندعو الجماهير للمشاركة فيها،

الا اننا قررنا عدم خوض غمارها، للاسباب التالية:

1- نرى ان الاجراءات المتخذة قد لا تكون كافية لمنع حدوث تزوير كما حصل في انتخابات 2018.

2- عدم وجود ارادة حقيقية وآلية واضحة لمنع التدخلات الاقليمية والدولية في العملية الانتخابية

3- لا توجد محددات لمنع تدفق المال السياسي الاقليمي والدولي ، والمال المتحصّل من الفساد ، للتأثير على الناخبين ونتائج الانتخابات

4- عدم حسم قضية السلاح غير القانوني الذي سيكون له دور في التدخل في الشأن الانتخابي ومخرجاته

5- غياب التحالفات الجامعة للقوى الإسلامية والوطنية وكثرة الاحزاب والتجمعات السياسية بشكل مُربك ومُضعف للمشهد السياسي ومعوّق لتشكيل حكومة قوية ومتماسكة وقادرة على البقاء امام التحديات الكبيرة والكثيرة التي يواجهها العراق".

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