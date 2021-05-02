"الويفا" يحسم مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا

2021/05/02 | 05:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الجمعة، لوكالة فرانس برس أن نهائي مسابقة دوري الأبطال المقرر في 29 مايو، سيُقام في إسطنبول رغم موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا في تركيا ما أدى إلى إغلاق ثالث للبلاد.

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