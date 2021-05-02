أكبر صفقة لقاحات في التاريخ لشراء 1.8 مليار جرعة

2021/05/02 | 05:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ الاتحاد الأوروبي، الخميس، خطوات نحو إبرام صفقة مع عمالقة لصناعات الدوائية "فايزر" و"بيونتك"، توصف بأنها أكبر صفقة في العالم للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقل موقع "غريك ريبورتر".

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