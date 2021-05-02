2021/05/02 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب عدد من الأشخاص، السبت، في إطلاق نار في كازينو ويسكونسن في الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما أعلنت متحدثة باسم الكازينو.

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