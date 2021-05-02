مواجهات في برلين بين الشرطة ومتظاهري عيد العمال

2021/05/02 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في العاصمة الألمانية برلين، السبت، مسيرات بمناسبة عيد العمال تخلل إحداها مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، التي قالت إن عناصرها تعرضوا للرشق بالحجارة وقوارير المياه، ما دفعها للرد باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

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