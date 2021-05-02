2021/05/02 | 07:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشف محافظ المثنى أحمد منفي، اليوم الأحد، عن كواليس هروب 21 سجيناً من سجن ناحية الهلال في المثنى الخاص بتجار المخدرات ومتعاطي الحبوب المخدرة.وبين المحافظ في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ المثنى يروي القصة الكاملة لهروب تجار المخدرات من سجن الهلال المركز الخبري الوطني.

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