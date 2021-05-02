قرار أستراليا منع عودة المسافرين من الهند يواجه انتقادات حقوقية: غير قانوني

2021/05/02 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن محامين وأكاديميين قولهم إن "حظر السفر الذي يمنع الأستراليين في الهند من العودة إلى ديارهم يواجه تحديات قانونية، وهو إجراء استثنائي قد يخالف القانون".

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