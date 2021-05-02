مراسلنا : القاء القبض على عدد من السجناء الهاربين من سجن الهلال بالمثنى

2021/05/02 | 07:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعتمكنت القوات الامنية ، اليوم الاحد، من القاء القبض على عدد من الهاربين من سجن الهلال بالمثنىوقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان "الاجهزة الأمنية مستنفرة وتجري عملية بحث عن الهاربين مع رصد مكافأة مالية"

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