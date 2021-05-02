ولايتان أميركيتان تواصلان مقاضاة الصين لدورها

2021/05/02 | 08:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور أكثر من عام على انتشار جائحة كوفيد-19، تواصل ولايتان جمهوريتان جهودهما لمحاسبة الصين على انتشار الفيروس الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأميركيين وأثار ركودا اقتصاديا لم تتعاف منه الولايات المتحدة بعد.

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