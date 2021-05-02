2021/05/02 | 08:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس السبت، أن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة ومحاولة ضربها من الداخل تحت تأويلات نصّ دستوري.وكشف سعيد خلال مأدبة إفطار بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي بولاية القصرين مع مجموعة من ضباط الجيش وإطارات أمنية من حرس وطني وشرطة، أن لا أحد فوق القانون وسيلقى كل من يتجاوزه جزاء القانون وجزاء الشعب وجزاء التاريخ.وأضاف الرئيس التونسي في معرض حديثه أن" هناك ما ظاهره تأويل لنصّ دستوري أو نصّ قانوني وباطنه لا يقلّ إرهابا عمن يتحصنون بالجبال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تحذر من مخاطر تقسيم الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تحذر من مخاطر تقسيم الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).