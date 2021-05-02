هروب عشرات النزلاء من سجن الهلال في محافظة المثنى

2021/05/02 | 08:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسلنا، الاحد، بأن عشرات النزلاء في سجن ناحية الهلال بمحافظة المثنى المخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب تمكنوا من الفرار.

وقال مراسلنا (2 ايار 2021)، بأن القوات الأمنية استطاعت إلقاء القبض عدد من النزلاء الهاربين، فيما تجري عملية بحث عن الآخرين وسط انتشار أمني مكثف في المحافظة وإغلاق مخارج المحافظة.

واضاف ان "محافظ المثنى رصد مكافاة مالية لمن يلقي القبض على الهاربين"،لافتا الى "صدور اوامر بحجز جميع الضباط والمراتب المسؤولين على مركز شرطة الهلال".

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