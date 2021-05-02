الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي صحة الكرخ والرصافة

2021/05/02 | 08:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” […]

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