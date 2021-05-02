الهند.. إصابات كورونا اليومية تلامس الـ400 ألف

2021/05/02 | 08:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت بيانات وزارة الصحة في الهند، الأحد، إلى تسجيل 392488 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، و3689 وفاة بالمرض ذاته، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى 19.56 مليون، إضافة إلى 215542 وفاة بسبب الفايروس.

هذا وأعلنت الهند، عن اكتشاف طفرات في عينات فايروس كورونا من شأنها أن تلغي مفعول المناعة

وقال مسؤول في لجنة مستشارين علميين شكلتها الحكومة الهندية، في تصريحات صحفية، إن اللجنة أبلغت السلطات باكتشاف طفرات طفيفة في بعض عينات فايروس كورونا "يمكنها أن تتجنب الاستجابة المناعية"، مشيرين إلى أنها تتطلب مزيدا من الدراسة.

وأوضح المستشارون أنهم يعملون على تحديد هذه الطفرات، لكنهم أضافوا بأنه لا يوجد سبب حاليا للاعتقاد بأنها تنتشر أو تمثل خطورة كبيرة.

والعلماء يدرسون السبب وراء الارتفاع الحالي في عدد الإصابات في الهند وما إذا كانت وراءه سلالة متحورة يطلق عليها "بي.1.



617" تم رصدها أول مرة في البلاد.

ولم تعلن منظمة الصحة العالمية أن السلالة الهندية "مثيرة للقلق" كما فعلت إزاء سلالات متحورة أخرى تم رصدها أول مرة في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، غير أن المنظمة قالت في السابع والعشرين من أبريل الماضي إن تتبع تسلسل جينوم سلالة "بي.1.



617" يشير إلى معدل نمو أعلى من السلالات الأخرى في الهند.

واكتشفت لجنة المستشارين المزيد من الطفرات لفايروس كورونا وتعتقد أن الأمر يتطلب تتبعا عن كثب.

وقال رئيس اللجنة وعالم الفايروسات الهندي البارز، شاهد جميل "نرى طفرات في بعض العينات يمكنها أن تتجنب الاستجابات المناعية"، لكنه لم يذكر ما إذا كانت تلك الطفرات حدثت في السلالة الهندية أم في غيرها.

وأضاف جميل "ما لم تقم بزرع هذه الفايروسات وفحصها في المختبر، فلن يمكنك الجزم بذلك.



في هذه المرحلة، لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها تنتشر أو أنها يمكن أن تكون خطيرة، لكننا ذكرناها تحديدا حتى نضعها نصب أعيننا".

وسجلت الهند ولأول مرة ما يزيد على 400 ألف حالة إصابة جديدة بـكوفيد-19 اليوم السبت.

وأدى انتشار العدوى إلى انهيار النظام الصحي في مناطق منها العاصمة نيودلهي، مع نقص الأكسجين الطبي وأسرة المستشفيات.

PUKmedia وكالات

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