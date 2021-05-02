2021/05/02 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الاشتراكيون_الثوريون بيان الاشتراكيين الثوريينعيد العمال: قمع وهجوم..



وضوء في آخر النفقيأتي عيد العمال هذا العام بينما لا يزال عمال مصر يشهدون هجومًا مستعرًا على مقدَّرات حياتهم وعملهم، من جانب النظام ورجال الأعمال، وقد تصاعَدَ هذا الهجوم في ظل أزمة كورونا التي يتحمَّلون النصيب الساحق منها وحدهم، وفي ظل انهيار التنظيمات النقابية التي من المنوط بها الدفاع عن مصالحهم.خلال العام الماضي، واجَهت الطبقة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عيد العمال: قمع وهجوم.. وضوء في آخر النفق - الاشتراكيون الثوريون) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عيد العمال: قمع وهجوم.. وضوء في آخر النفق - الاشتراكيون الثوريون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).