عزيزتي الأم - نادية خلوف

2021/05/02 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف قساوة الحياة يجب أن لا تنسينا واجباتنا نحن الآباء ، فنحن نحتفظ بتلك الصفة حتى لو أصبح أبناؤنا في السّتين من عمرهم .



واجباتنا تجاه أبناءنا ليست في تربيتهم، فليس نحن من يربيهم فقط ، بل هناك عدة جهات مسؤولة عن تربيتهم و أهمها العادات الاجتماعية التي ترسخت في عقلنا الباطن ، و التي تسيّرنا .



لا فرق بين التعامل بين الفتى و الفتاة من حيث المبدأ ،، وقد لا تفرّق بعض العائلات بالمعاملة ، لكننا نتحدّث ع ......





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