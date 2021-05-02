مصرف الرافدين يعلن توزيع دفعات رواتب جديدة لموظفين في بغداد والمحافظات

2021/05/02 | 08:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات.

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وقال المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 أيار 2021)، إن "الاخير قام بدفع رواتب موظفي دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف ان "الصرف تم عن طريق ادوات الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد مبينا انه بامكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

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