انتقادات لـ

2021/05/02 | 08:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الملياردير الأميركي الشهير وارين بافيت موجة من الانتقادات بسبب فشل مجموعته بتوفير "معلومات أساسية حول تأثيرها البيئي، والمخاطر المتعلقة بأزمة المناخ"، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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