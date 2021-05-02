ضبط مليون و200 ألف كمامة معدة للتهريب في ميناء أم قصر

2021/05/02 | 08:55 - المصدر: بغداد اليوم

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هيأة المنافذ الحدودية :ضبط (1مليون و 200الف) كمامة معدة للتهريب

تمكن منفذ ميناء ام قصر الشمالي من احباط محاولة تهريب مستلزمات طبية (كمامات) بكمية (1،200،000) والتي تم ضبطها خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا مخبأة في حاوية تحتوي على مواد متنوعة، وتحتاج هذه المادة إلى موافقات رسمية من وزارة الصحة لاستيرادها.علما أن معاملتها الكمركية منجزة من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك ام قصر الشمالي.

تم إحالة ما تم ضبطه إلى قاضي تحقيق محكمة ام قصر لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلام هيأة المنافذ الحدودية2 آيار 2021

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