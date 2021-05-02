هروب 21 نزيلاً في من سجن مخصص لقضايا المخدرات والإرهاب في العراق-عاجل

2021/05/02 | 08:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنى

مصدر:هروب 21 سجين من سجن ناحية الهلال في المثنى المخصص لتجارة المخدرات والأرهاب

محافظ المثنى بيان:

حجز جميع الضباط فوراً.

جميع القوات الامنية مستنفرة الآن للبحث عن السجناء الهاربين من سجن الهلال في المثنى والذين لايتجاوز عدد الهاربين العشرين سجين.

#كأجراء_قانوني وجهنا بحجز جميع الضباط في مديرية مكافحة المخدرات فوراً .لحين أكمال التحقيق معهم بحادثة هروب السجناء ومعرفة المقصرين.

علماً أن قسم المخدرات لازال مرتبطاً بوزارة الداخلية رغم مطالبتنا الكثيرة بنقله الى مديرية شرطة المثنى.

يتبع..

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