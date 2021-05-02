2021/05/02 | 09:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 7 دقیقة

322 مشاهدة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، عن ضبط (مليون و200) الف كمامة معدة للتهريب في احدى الموانئ بمحافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (2 ايار 2021)، إن "منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكن من إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية (كمامات) بكمية (1،200،000) والتي تم ضبطها خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري مخبأة في حاوية تحتوي على مواد متنوعة، وتحتاج هذه المادة إلى موافقات رسمية من وزارة الصحة لاستيرادها."

واضاف البيان ان "معاملتها الجمركية منجزة من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك ام قصر الشمالي،" مبينا أنه "تمت إحالة ما تم ضبطه إلى قاضي تحقيق محكمة ام قصر لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط أكثر من مليون كمامة معدة للتهريب خارج العراق (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط أكثر من مليون كمامة معدة للتهريب خارج العراق (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).