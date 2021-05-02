المرور: انجاز 1.4 مليون حجز إلكتروني خلال شهرين

2021/05/02 | 09:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مدير المرور العامة اللواء الحقوقي طارق إسماعيل حسين الربيعي، اليوم الأحد إن المديرية انجزت مليون و400 ألف حجز إلكتروني خلال الشهرين الماضيين، مبيناً ان مديريته قامت بافتتاح 4 مكابس لطباعة أرقام اللوحات في بغداد.وقال الربيعي في تصريح صحفي، أن “هناك 1.4 مليون حجز الكتروني تم انجازها بجهود ذاتية خلال شهرين وتسهيل أمور […]

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