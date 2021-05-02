رزاق فرحان: المشاركة في أبطال آسيا إخفاقة لا يمكن تبريرها

2021/05/02 | 09:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعوَصَفَ المدرب الكروي ونجم المنتخب الوطني السابق رزاق فرحان المشاركة في دوري أبطال آسيا بأنها إخفاقة لا يمكن تبريرها والجميع يتحمل أسبابها .وقال فرحان في تصريح لجريدة الصباح الرياضي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد،إن" مشاركة الكرة العراقية في دوري أبطال آسيا عبر ناديي الشرطة والقوة الجوية كانت إخفاقة لا يمكن تبريرها"، مبيناً أن" القوة الجوية فريق عريق يمتد الى عشرات السنين ولديه العديد من الانجازات الكروية ، وكان من المتوقع ان مشاركته ستكون موازية لهذا التاريخ ".مضيفا ان:" الاندية التي نافسته في الدوري لم تكن أعلى منه مستوى فنياً وتنظيمياً"، لافتاً الى أن " هذا الإخفاق هو مسؤولية الجميع، والمهم هو اعادة النظر بالمشاركات العراقية في دوري الابطال كي نستطيع أن نقدم لجماهيرنا ماهو مطلوب".

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