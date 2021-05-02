2021/05/02 | 09:26 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق مدين لإيران لقاء إمدادات الغاز الطبيعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/02 | 09:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق مدين لإيران لقاء إمدادات الغاز الطبيعي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق مدين لإيران لقاء إمدادات الغاز الطبيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).