تطور خطير ينذر بإمكانية انتشار ’’السلالة الهندية’’ داخلياً بعد تسجيل 3 إصابات في الأردن

2021/05/02 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الصحّة الأردني فراس الهواري، الأحد، أنّ بلاده سجّلت ثلاث إصابات بالمتحوّر الهندي لفيروس كورونا "لأشخاص لم يسافروا".

وقال الوزير في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية: إنه "تم تسجيل ثلاث إصابات بالمتحور الهندي لفيروس كورونا في الأردن لأشخاص لم يسافروا".

وأوضح أنّ "المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة".

واضاف الهواري أنّه "تم تسجيل حالتين في عمّان وواحدة في الزرقاء (المدينة الواقعة على بُعد 23 كم شمال شرق العاصمة) لأشخاص لم يسافروا، ما يؤكّد أنّ ظهور الحالات المتحوّرة ليست بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج وإنّما نتيجة التكاثر النوعي".

ويُعتقد أنّ المتحوّر الهندي لفيروس كورونا الذي رُصد حتى اليوم في 17 بلداً على الأقلّ، بينها فرنسا والمملكة المتّحدة وألمانيا، هو أشدّ عدوى وقد يؤدّي إلى خفض فاعلية اللّقاحات، لكنّ الأمور لا تزال مبهمة.

وقرّر الأردن الأحد الماضي وقف الرحلات الجوية مع الهند.

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