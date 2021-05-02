2021/05/02 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بدأت وزارة الصحة والبيئة العراقية، باتخاذ عدد من الإجراءات للمواطنين العراقيين القادمين من الهند، التي شهدت تسجيل ارتفاع بالإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا، نتيجة ظهور السلالة الجديدة المتحورة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الوكيل الفني للوزارة، وتلقتها (بغداد اليوم)، أنه "نظراً لظهور السلالة الجديدة مزدوجة المحاور في الهند، وما سببته من ارتفاع كبير في اعداد الإصابات والوفيات نتيجة سرعة انتشارها وشدة العدوى، وللحيلولة دون دخول هذه السلالة وانتشارها في العراق، وتماشياً مع الإجراءات التي اتخذتها عدد من دول العالم، توصي وزارتنا بضرورة قيام كافة المحافظات بتهيئة أماكن تخصص لحجر المواطنين الوافدين من الهند".وأشارت الوزارة إلى أن الحجر يشمل المواطنين القادمين من الهند، سواء كانت "بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبشكل إجباري، ولمدة 14 يوماً"، مشددةً على ضرورة "عدم السماح لهم بمخالطة الآخرين طيلة هذه الفترة حفاظاً على صحة مواطنينا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبدأ سلسلة إجراءات للقادمين من الهند بينها الحجر الإجباري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبدأ سلسلة إجراءات للقادمين من الهند بينها الحجر الإجباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).