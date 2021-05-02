منطقة عراقية تقرر حظر الالعاب النارية.. وتحذر!

2021/05/02 | 09:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت الحكومة المحلية في قضاء حديثة بالانبار، الأحد، حظر الالعاب النارية، فيما حذرت اصحاب المحال من كسر التعليمات.

وذكرت قائممقامية قضاء حديثة في بيان لها تلقى NRT عربية نسخة منه (2 أيار 2021)، أنه "بالنظر لانتشار ظاهرة الألعاب النارية بكافة أشكالها وأحجامها وفي مختلف المناطق والطرقات وبشكل خاص بنادق ومسدسات الصجم والمفرقعات الصوتية في قضاء حديثة وتوابعها الادارية ولما لها من مخاطر على سلامة الاطفال وحتى المواطنين".

وحذرت الحكومة المحلية "بشدة أصحاب محال المفرد والجملة من التعامل مع هذه الألعاب وعدم بيعها وسوف تقوم القوات الامنية بمتابعة ذلك بجولاتها التفتيشية على المحلات ومصادرتها ومعاقبة من يملكها وحتى من يستخدمها وإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم حفاظاً على سلامة الجميع".

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