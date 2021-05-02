امانة بغداد تستنكر الاعتداء الذي تعرض له موظفيها بمدينة الصدر

2021/05/02 | 09:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‫‫‫‫استنكرت امانة بغداد الاعتداء الذي تعرض له عدد من موظفيها المكلفين باداء مهامهم بإزالة التجاوزات يوم امس في مدينة الصدر .‬‬‬‬

‫‫‫‫وذكر بيان للامانة انها ” تستنكر وتدين بشدة الاعتداءات التي يتعرض لها موظفوها وآخرها استهداف كوادر ‬‬‬‬قسم التجاوزات في دائرة بلديةالصدر الأولى من قبل متجاوزين كانوا يستغلون الجزرة الوسطية في قطاع (١٠) لتربية وايواء المواشي“.

واضاف ان “المتجاوزين اعتدو على موظفي القسم وهجموا عليهم بالهراوات والسكاكين ما اضطر قوة الحماية المرافقه لهم بالتدخل واعتقالاحد المعتدين وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج“.

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وتابع ان ” الدائرة البلدية ستقوم باتخاذ ‬‬‬‬الاجراءات القانونية بحق المعتدين ‫‫‫‫وملاحقتهم قضائياً“.

‫‫‫‫واكد ان “مثل هذه الإعتداءات لن تنال من عزيمة ملاكات امانة بغداد التي تعمل متحدية الظروف الاقتصادية وجائحة كورونا للحفاظ علىمشهد العاصمة وعدم السماح بتشويه شوارعها والسعي الحثيث لوضع الحلول للمشكلات المتراكمة خلال السنوات الماضية والحفاظ علىالتصميم الأساس لمدينة بغداد” .‬‬‬‬

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