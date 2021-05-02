ضبط مليون و200 ألف كمامة معدة للتهريب بمنفذ في البصرة

2021/05/02 | 09:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن ضبط مليون و 200الف كمامة معدة للتهريب بمنفذ ميناء أم قصر في البصرة.وقالت الهيئة في بيان، إن “منفذ ميناء ام قصر الشمالي، تمكن من احباط محاولة تهريب مستلزمات طبية (كمامات) بكمية (1،200،000) والتي تم ضبطها خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري”.وأضافت إن “الكمامات […]

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