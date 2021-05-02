وزير الكهرباء يبحث مع نظيره الإيراني التعاون بمجال الطاقة والغاز

2021/05/02 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث وزير الكهرباء ماجد حنتوش، الاحد، مع نظيره الإيراني علي رضا اردكانيان التعاون في مجال الطاقة والغاز.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية "واع"، أن" وزير الكهرباء ماجد حنتوش وصل الى ايران في زيارة رسمية".

وأضافت أن "حنتوش التقى نظيره الإيراني علي رضا اردكانيان وبحثا سبل التعاون المشترك بين بغداد وطهران في مجال الكهرباء والغاز".

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