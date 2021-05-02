دفعات رواتب جديدة من مصرف الرافدين للموظفين في بغداد والمحافظات

2021/05/02 | 09:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد المصرف آليات ومنافذ دفع الرواتب

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، 2 آيار/مايو، إن "الأخير قام بدفع رواتب موظفي دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف، أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني بطاقة الماستر كارد"، داعيًا الموظفين إلى "استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

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