محافظ المثنى يكشف تفاصيل عملية هروب السجناء

2021/05/02 | 09:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن محافظ المثنى، اليوم الأحد، اعتقال عشرة هاربين من سجن “قضاء الهلال”، مؤكداً أن القوات الامنية ستصل لجميع الهاربين وهي الان في حالة استنفار.وقال المحافظ في بيان، إن “21 سجيناً ممن يتاجرون بالحبوب المخدرة هربوا بعد الساعة الثالثة فجرا من سجن الهلال بعد أن تم الإعتداء على أحد حراس البوابة الرئيسية للسجن”.[…]

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