‏بيان من القنصلية الأميركية حول هجمات طالت مواقع لقوات البيشمركة

2021/05/02 | 09:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدمت القنصلية الأميركية في أربيل، الأحد، التعازي، لذوي ضحايا البيشمركة الذين سقطوا إثر تعرض لداعش في كركوك.

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وقالت القنصيلة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 أيار 2021)، إنه "تقدم القنصلية تعازيها لحكومة إقليم كردستان، ولعائلات البيشمركة الذين قتلوا خلال هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في بيردي ألتون كوبري".

وأضافت، "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف مع البيشمركة وغيرها من قوات الأمن العراقية؛ لضمان هزيمة داعش بالكامل".

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