الرافدين يصرف رواتب دوائر مهمة في بغداد

2021/05/02 | 09:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أن الأخير “دفع رواتب موظفي دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم”.

وأضاف ان “الصرف تم عن طريق ادوات الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد”، مبينا انه “بإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه”.

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