مجالس المحافظات...نظرة قانونية .

2021/05/02 | 09:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد حسن الساعدي

لقد أثير الكثير من اللغط والتساؤلات

حول قرار مجلس النواب عام 2019 والقاضي

بتجميد عمل مجالس المحافظات

عموماً،ويأتي هذا الأجراء بعد

الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت البلاد

وطالبت بإلغاء

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