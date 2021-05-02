2021/05/02 | 09:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسام عبد الحسين

لقد صرخ العمال بالأول من أيار

مرددين: نحن نعرف حق المعرفة أن

الأغنياء لا يخاطبوننا بأي خطاب إلا

ليستغلونا.

إن هذه المناسبة ليست عيداً للأحتفال بل

يوم تضامن العمال العالمي و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يد الطبقة العاملة تدير الإنتاج العالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يد الطبقة العاملة تدير الإنتاج العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).