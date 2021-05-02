الدواء في العراق للقتل ام للعلاج؟

2021/05/02 | 09:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عزيز الحافظ

قد يفجع العنوان القاريء العربي ويجعله

مدهوشا.....



ولكنه لن يفاجي العراقي لسبب

بسيط!

هو غلاء الدواء بنسب تستغرب هل قيمة

الدولار العراقي الكاظمي الجديد..



هو

السبب؟ ام شحة الإستيراد؟ أ

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