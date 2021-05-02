وزير الكهرباء العراقي يبدأ مباحثاته في طهران والجانب الإيراني يشكو عدم تسديد أموال الغاز

2021/05/02 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنكنة، وجود ما وصفه بـ "المشاكل" في تسديد الديون المترتبة على العراق من مستحقات الغاز الإيراني، فيما أشار وزير الكهرباء العراقي، ماجد حنتوش، إلى أن بغداد تسعى للوصول إلى حل لهذه المشاكل ودفع مستحقات الغاز.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "أنباء فارس"، أن "مباحثات جرت في طهران بين زنكنة وحنتوش، حول سبل تسديد العراق الديون المترتبة عليه إزاء صادرات الغاز الإيراني إليه".

ونقلت الوكالة الإيرانية عن زنكنة قوله، إنه "27 مليار متر مكعب من الغاز الايراني صُدرت لغاية الآن إلى العراق"، مؤكداً أن "العلاقات قوية جداً بين شعبي وحكومتي إيران والعراق".ووفقاً للوكالة الإيرانية، فإن زنكنة أعرب "عن أمله بأن تؤدي زيارة وزير الكهرباء العراقي لطهران إلى تنمية العلاقات بين الجانبين ووزارتي النفط الإيرانية والكهرباء العراقية، والتي تم تأسيس ركائز جيدة لها في الماضي".

وأضاف وزير النفط الإيراني: "بطبيعة الحال فإن تسديد الديون (المترتبة على العراق) إزاء صادرات الغاز (الإيراني)، يواجه مشاكل، لكننا نأمل بأن نتمكن من الوصول إلى حل في هذا المجال".

من جانبه قال وزير الكهرباء العراقي، ماجد حنتوش خلال الاجتماع، إن "العلاقات بين إيران والعراق ممتازة، ونسعى لتنميتها يوما بعد يوم"، مضيفاً: "نسعى للوصول إلى سبيل لحل مشكلة تسديد المستحقات وان ندفع ثمن الغاز لإيران".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، أن الوزير حنتوش سيجري زيارة إلى طهران، لبحث تسديد مستحقات الغاز، واستئناف التصدير بالكميات السابقة، لتأمين الكهرباء خلال فصل الصيف.

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