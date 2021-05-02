برلماني يعتبر إنشاء تركيا قاعدة عسكرية بشمال العراق ’’إعلان احتلال’’ للأراضي العراقية

2021/05/02 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة بابل، منصور البعيجي، الحكومة العراقية بالتحرك ومنع تركيا من إنشاء قاعدة لها داخل الاراضي العراقية وعدم السماح لها بإنشائها لأي سبب كان.

موضحا ان انشاء القاعدة للقوات التركية بشمال العراق دون موافقة الحكومة هو بمثابة اعلان احتلال رسمي لاراضينا ولايمكن السكوت عليه وعلى الحكومة ان تتخذ موقف سريع لمنع تركيا بانشاء القاعدة العسكرية لاننا لسنا جزء من الاراضي التركية حتى تقوم باانشاء قاعدة عسكرية .

وقال النائب منصور البعيجي في بيان: "لن نسمح أو نقبل بإنشاء قاعدة عسكرية تركية على اراضينا لأننا لسنا ضيعة او حديقة خلفية للأتراك حتى تقوم بإنشاء قاعدة عسكرية على اراضينا متى تشاء او ترغب بذلك".

وأضاف: "سيكون لنا موقف رافض أمام الجميع لهذه الأعمال المرفوضة التي تقوم بها تركيا، ضاربة عرض الحائط المواثيق والأعراف الدولية لحسن الجوار بين الدول المتجاورة".

وتابع النائب، "على مجلس النواب والرئاسات الأخرى أن يكون لهم موقف ضد هذا العمل الذي تقوم به تركيا وان لا تسمح بإنشاء قاعدتها العسكرية لأنه من غير الممكن ان يسمح لتركيا بهذا الفعل غير المبرر".

وأكمل قائلاً: "يجب أن يكون هنالك رد قوي ضد تركيا (...) والضغط عليها لإخراج جميع القوات التركية من اراضينا بأسرع وقت".

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