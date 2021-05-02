ظريف: الميدان والدبلوماسية يقفان معا في مواجهة التحديات

2021/05/02 | 10:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاحد، إن “الميدان والدبلوماسية يقفان معا في مواجهة التحديات”.وقال ظريف في كلمة خلال مراسم افتتاح الرابطة العلمية للدبلوماسية الإيرانية، إن “الدبلوماسية ليست في مواجهة الاقتدار العسكري كما يتصور البعض”.وأضاف أن “الدبلوماسية تقف إلى جانب الاقتدار العسكري، وقد سمي هذا المبنى باسم الشهيد قاسم […]

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