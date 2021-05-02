2021/05/02 | 10:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس السبت، توجيها بعد هجوم الطارمية أمس الذي راح ضحيته 4 مقاتلين بالجيش.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول في تصريح متلفز، إن «العمل الإرهابي الذي استهدف منتسبينا لن يمر دون عقاب»، مبيناً أن «القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه قيادة العمليات المشتركة بملاحقة ومطاردة منفذي الهجوم».

وأضاف، أن «القوات الأمنية نفذت سابقاً عمليات عدة في قضاء الطارمية، والقطعات العسكرية ما زالت موجودة هناك، ولاتزال هناك بقايا من داعش في الطارمية».

وتابع الناطق باسم القائد العام، أن «القوات الأمنية تحقق ضربات موجعة ضد عناصر داعش في الطارمية، وتعتمد في أكثر عملياتها على الجهد الاستخباري».

وأفادت خلية الإعلام الامني فجر اليوم، باستشهاد 4 مقاتلين بالجيش بانفجار عبوة ناسفة على عجلتهم في الطارمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يصدر توجيهاً للقوات الأمنية إثر هجوم الطارمية) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يصدر توجيهاً للقوات الأمنية إثر هجوم الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).