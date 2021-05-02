المفوضية تغلق باب التسجيل: المعركة الانتخابية على الأبواب

2021/05/02 | 10:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

أعلنت مفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس السبت، عدد الأحزاب المجازة التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أكدت إغلاق باب تسجيل التحالفات.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها المستقبل العراقي الموقف اليومي لتسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية إن «الأحزاب قيد التأسيس 49 حزبا وعدد الأحزاب الراغبة بالمشاركة 126 حزبا».

فيما بلغ عدد التحالفات المصادق عليها «42 تحالفا».



وبينت الوثيقة أن «عدد التحالفات قيد التسجيل 9 تحالفات، وعدد التحالفات الراغبة بالمشاركة 22 تحالفا».

ولغاية الجمعة، وصل عدد المرشحين المسجلين رسمياً لدى المفوضية إلى 1630 مرشحاً منضوين داخل 38 تحالفاً و256 حزباً.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أكدت بأنها تعمل خلال يومي الجمعة والسبت لاستقبال قوائم المرشحين وتسجيل التحالفات السياسيةً حيث اسفرت تسجيل التحالفات عن تسجيل 1236 مرشحاً، مبينة إن عمية التسجيل تشهد إقبالاً كبيراً، وإن عملية تمديد التسجيل لن تحصل مرة أخرى.

ويعتزم العراق إجراء انتخابات مبكرة في تشرين الأول المقبل.

ويأتي مطلب الانتخابات المبكرة ضــــمن مطالب عدة أطلقها الناشطون منذ الفترة الأولى لتظاهرات تشرين في تشرين الأول 2019، وكـــــــان أبرزها محاسبة قتلة المـــــــــحتجين وحصر السلاح بيد الدولة، وإجراء الانتخابات بعيداً من تأثير السلاح المنفلت والمال السياسي.

ولم تكشف القوى الشيعية حتّى الآن عن تحالفاتها.

ولم يتبيّن إذا ما كانت أكبر كتلتين في البرلمان، وهما تحالف سائرون والفتح، ستخوضان الانتخابات مع النفس الأحزاب التي سبق وأن تحالفات معها.

لكن على صعيد الكردي، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني أنه سيخوض الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل في 11 محافظة.

وقال مسؤول قسم الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني، خسرو كوران، في مؤتمر صحافي، إن «الحزب الديمقراطي سيخوض الانتخابات في 11 محافظة»، مبينا أن المحافظات هي «دهوك، وأربيل، والسليمانية، ونينوى، وكركوك، وصلاح الدين، وبغداد، وديالى، والأنبار، وكربلاء، وواسط».

ولفت إلى أن «الحزب لم يدخل في أي تحالف، وسيشارك في الانتخابات لوحده»، مضيفا أن «الحزب سيقدم 55 مرشحا في الانتخابات».

بدوره، تحالف رئيس حزب «رأي نينوى» الأكاديمي مزاحم الخياط مع حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة إن «مزاحم الخياط الذي يرأس حزب رأي نينوى تحالف مع حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي».

وأضافت، أن الحزبين أعدا برنامجا سياسياً خاصاً بمحافظة نينوى، وتعهدا بالعمل سوياً على إعادة إعمار الموصل بعد الدمار الكبير الذي لحقها إثر سيطرة تنظيم داعش عليها للفترة بين 2014 – 2017، وما شهدته من معارك.

ويعد مزاحم الخياط من أشهر الشخصيات الأكاديمية في مدينة الموصل، وشغل منصب رئيس جامعة نينوى كما تولى إدارة المحافظة بعد إقالة المحافظ الأسبق نوفل العاكوب إثر حادثة غرق العبّارة في 2019.

وأظهرت قوائم التحالفات السياسية التي نشرتها مفوضية الانتخابات، تحالف حزب تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع «تجمع التعاون» برئاسة علي فرحان الدليمي المحافظ الحالي للأنبار، و»الخيار العربي» برئاسة عبد الكريم الجبوري، وحزب الحق الوطني برئاسة النائب أحمد المساري، وتجمع «نهضة جيل» برئاسة أكرم العساف.

بدورها، لم تعلن الأحزاب التي أفرزتها تظاهرات تشرين إذا ما كانت ستخوض الانتخابات داخل تحالف واحد.

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