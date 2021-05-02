محادثات فيينا بشأن النووي الإيراني: اتفاق على «رفع جزئي» للعقوبات

2021/05/02 | 10:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ومساعد وزير الخارجية، أمس السبت، إن طهران توصلت خلال محادثات فيينا إلى اتفاق لرفع العقوبات عن غالبية الأفراد والكيانات».

وأضاف عراقجي «توصلنا إلى اتفاق لرفع العقوبات عن غالبية الأفراد والكيانات والمفاوضات حول بقيتهم لا تزال متواصلة»، مضيفا أنه «وفق التفاهم الذي تم التوصل إليه حتى الآن، ينبغي رفع كافة العقوبات في مجال الطاقة والمصارف والموانئ والسيارات».

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن «ثمة مسودة اتفاق تم التفاوض بشأنها ستحملها الوفود إلى عواصمها للتشاور».

وأشار عراقجي إلى أن «مفاوضات فيينا وصلت لمرحلة النضج وأصبحت أكثر وضوحا»، لافتا إلى أن «مباحثات فيينا تسير ببطء لكنها تمضي قدما».

وأوضح أن «عملية التفاوض تباطأت قليلا بسبب دخول مرحلة كتابة النصوص في بعض المجالات، لكنها تمضي إلى الأمام».

في المقابل، أكد عراقجي على أنه «لا يمكن توقع موعد التوصل إلى اتفاق شامل في مفاوضات فيينا».

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