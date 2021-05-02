العراق يتصدر المرتبة الأولى في إستيراد المنتجات الحيوانية من هذه الدولة

2021/05/02 | 10:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت جمعية مصدري المنتجات الحيوانية، الاحد، ان العراق جاء بالمرتبة الاولى باستيراد المنتجات الحيوانية من تركيا في الربع الأول من العام 2021.

وقال رئيس جمعية مصدري تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية في اسطنبول مجدات سيزر في بيان اطلعت تلقى NRT عربية نسخة منه (2 ايار 2021) ان "صادرات تركيا من تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية ارتفعت بنسبة 12.45 بالمئة في الفترة من كانون الثاني إلى آذار من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حيث بلغت 674 مليون دولار".

وأضاف أن "القطاعات الخمسة الأولى في قطاع تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية ، والتي كانت معظم الصادرات إليها في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) من العام 2021 هي المنتجات السمكية بـ 304 ملايين دولار، لحوم الدواجن135 مليون دولار ، والبيض 84 مليون دولار، والحليب ومنتجات الألبان 80.6 مليون دولار ، والعسل الطبيعي 63 مليون دولار".

وأشار سيزر إلى أن "معظم هذه الصادرات من قطاع تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية تتجه إلى العراق بقيمة 92 مليون دولار، تليه روسيا 57 مليون دولار، وإيطاليا 39 مليون دولار، وألمانيا 29 مليون دولار، وهولندا 28 مليون دولار على التوالي"، لافتا الى ان "العراق سجل انخفاضا كبيرا في الاستيرادات لهذه المواد خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

ويستورد العراق معظم منتجاته الزراعية والحيوانية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران على الرغم من قيام وزارة الزراعة في الاونة الاخيرة بحظر استيراد بعض هذه المنتجات.

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