2021/05/02 | 10:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 36 دقیقة

1216 مشاهدة

قال محافظ المثنى احمد منفي، الاحد، انه امر بتوقيف جميع الضباط في مديرية مكافحة المخدرات، على خلفية هروب 21 سجينا من سجن الهلال.

وقال منفي في تصريح لـNRT عربية (2 ايار 2021)، ان" الاجهزة الامنية تمكنت من القبض على 10 من السجناء الهاربين من السجن حتى الان، مبينا ان هذه الحادثة لن تمر دون معاقبة المقصرين في هذا الحادث".

الى ذلك كشف مراسلنا، عن اصابة احد حراس السجن اثناء عملية هروب النزلاء من سجن الهلال في المثنى.

وافاد مراسلنا، الاحد، بأن عشرات النزلاء في سجن ناحية الهلال بمحافظة المثنى المخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب تمكنوا من الفرار.

وقال مراسلنا بأن القوات الأمنية استطاعت إلقاء القبض عدد من النزلاء الهاربين، فيما تجري عملية بحث عن الآخرين وسط انتشار أمني مكثف في المحافظة وإغلاق مخارج المحافظة.

واضاف ان "محافظ المثنى رصد مكافاة مالية لمن يلقي القبض على الهاربين"،لافتا الى "صدور اوامر بحجز جميع الضباط والمراتب المسؤولين على مركز شرطة الهلال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ المثنى يتحدث لـNRT عن اجراءاته حول هروب السجناء) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ المثنى يتحدث لـNRT عن اجراءاته حول هروب السجناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).