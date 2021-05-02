ضبط أكثر من مليون كمامة طبية معدة للتهريب في منفذ ام قصر

2021/05/02 | 10:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، عن ضبط اكثر من مليون كمامة طبية معدة للتهريب، في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في البصرة.

وقالت الهيئة في بيان أن “منفذ ميناء ام قصر الشمالي، تمكن من احباط محاولة تهريب مستلزمات طبية (كمامات) بكمية (1،200،000) والتي تم ضبطها خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري في الهيئة، مخبأة في حاوية تحتوي على مواد متنوعة، وتحتاج هذه المادة إلى موافقات رسمية من وزارة الصحة لاستيرادها”.

وأضافت أن “معاملتها الجمركية منجزة من قبل لجنة الكشف الجمركي التابع الى مركز جمرك ام قصر الشمالي”.

وأشارت الهيئة إلى أنه “تم إحالة ما تم ضبطه إلى قاضي تحقيق محكمة ام قصر لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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