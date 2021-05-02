وزير النفط: 90% نسبة الإنجاز في مصفى كربلاء

2021/05/02 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، الاحد، أهمية التسريع في إنجاز مشروع مصفى كربلاء النفطي، على الرغم من الظروف والتحديات الصحية التي تواجه العراق ودول العالم.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير النفط خلال زيارته مصفى كربلاء النفطي أكد إن المصفى يمثل قيمة عليا وإضافة مهمة لقطاع التصفية في العراق من حيث النوعية والجودة لأنه سوف يُسهم في تغطية نسبة تزيد على تسعين بالمئة من الحاجة المحلية للمشتقات النفطية بعد إنجاز وتشغيل عدد من المشاريع الأخرى في قطاع التصفية التي تنفذها الوزارة في هذا الإطار الى جانب هذا المشروع".

وأشار عبد الجبار الى أنه "أوعز الى إدارة المصفى بالإسراع في إنجاز الإجراءات الفنية المطلوبة لرفد منظومة الطاقة الكهربائية للمحافظة بطاقة توليدية تصل الى 200 ميكاواط هذا الصيف".

وكشف إسماعيل عن "إنجاز الوحدات الإنتاجية للمصفى التي تضم (35) وحدة تشغيلية وخدمية منها أربع وحدات لإنتاج البنزين، وتضم وحدة التكسير الحراري بالعامل المساعد (FCC) ووحدة البولي نفثا وبعدد أوكتيني (95) و(90) الى جانب تنفيذ انشاء (44) خزاناً".

من جانبه، قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس إن "وزير النفط أكد ضرورة وضع جدول زمني لبرنامج التدريب والتأهيل للجهد الوطني الذي سيقوم بإدارة الوحدات الإنتاجية والفنية بالاستفادة من خبرة الشركات العالمية سواء الاستشارية أو المشغلة للمشروع".

وشدد على "أهمية ذلك في الارتقاء بالمستوى الفني للعاملين في قطاع التصفية".

وعبّر يونس عن "أمله في أن تبدأ عمليات التشغيل التجريبي للمصفى في الربع الأول من العام القادم تدريجياً وفق جدول زمني" .

فيما قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن "مشروع مصفى كربلاء يُعد نقلة نوعية في قطاع التصفية والصناعات التحويلية في العراق من حيث تكامل المشروع فنياً، فضلاً عن المنشآت والتكنولوجيا المتقدمة التي تم اعتمادها وتنفيذها في هذا المشروع".

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